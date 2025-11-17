https://bn.abna24.com/xjTsP১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:২৯ News ID 1751397 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ পাকিস্তানের লারকানায় হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন+ছবিসহ। ১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:২৯ News ID: 1751397 হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের লারকানায় পাঁচ দিনের শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা উপস্থিত ছিলেন। Tags পাকিস্তান হযরত যাহরা (সা.আ.) শাহাদাত বার্ষিকী শোক অনুষ্ঠান
