পাকিস্তানের লারকানায় হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন+ছবিসহ।

১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:২৯
News ID: 1751397
হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের লারকানায় পাঁচ দিনের শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা উপস্থিত ছিলেন।

 

عکس خبری | برگزاری مجلس عزای شهادت حضرت زهرا(س) در لارکانه، پاکستان

