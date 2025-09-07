ইংল্যান্ডে ইসরায়েলি অস্ত্র কারখানা বন্ধ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অর্থনৈতিক সংবাদপত্র ক্যালকালিস্ট এক সংবাদ প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে ব্যাপক জনবিক্ষোভের কারণে যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলে আল-বাইত কোম্পানির কারখানার একটি শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
ইসরায়েলি অস্ত্র কোম্পানির ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে অবস্থিত কারখানা, যা বারবার প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
অ্যাজটেক বিজনেস পার্কে অবস্থিত ব্রিটিশ কোম্পানি এলবিট সিস্টেমসের কারখানাটি ফিলিস্তিনি সমর্থকদের কয়েক ডজন বিক্ষোভের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।সংবাদমাধ্যমের মতে, বিক্ষোভকারীরা বারবার কারখানায় হামলা চালিয়েছে, এর জানালা ভেঙেছে এবং দেয়ালে রঙ ছিটিয়েছে।
এলবিট সিস্টেমস ইউকে হল ইসরায়েলি কোম্পানি এলবিটের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যা ইসরায়েলি অস্ত্র প্রস্তুতকারক। গত বছর ৬.৮ বিলিয়ন ডলার (৫ বিলিয়ন পাউন্ড) আয় করেছিল এলবিট, নিজেকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ড্রোন বহরের "মেরুদণ্ড" হিসাবে বর্ণনা করে, যা গাজায় হামলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
জনসাধারণের চাপ এবং ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই তাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভের মধ্যে ছিল হাতকড়া পরা, প্রবেশপথ বন্ধ করা, ছাদে ওঠা, জানালা ভাঙা এবং লাল রঙ ছিটিয়ে দেওয়া।
Your Comment