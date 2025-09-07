  1. Home
গাজা থেকে ইসরায়েলে একাধিক রকেট হামলা

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২১:৫৪
News ID: 1724661
গাজা থেকে ইসরায়েলে একাধিক রকেট হামলা

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন ইসলামিক জিহাদ গাজা উপত্যকা থেকে দক্ষিণ ইসরায়েলের নেটিভোট শহরের দিকে দুটি রকেট নিক্ষেপের দায় স্বীকার করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) জানায়, গাজা থেকে ছোড়া দুটি রকেটের মধ্যে একটি তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'আয়রন ডোম' দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। অন্যটি জনবসতিহীন খোলা জায়গায় পড়েছে। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, গাজায় তীব্র অবরোধ ও আগ্রাসন সত্ত্বেও সেখানকার প্রতিরোধ যোদ্ধারা মাঝে মাঝে এমন হামলার মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে চায়। অন্যদিকে, ইসরায়েল সাধারণত এই ধরনের ঘটনার পর প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে গাজা থেকে ইসরায়েলে বিচ্ছিন্নভাবে রকেট হামলার ঘটনা ঘটছে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোকে আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বা জনবসতিহীন এলাকায় পড়েছে বলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানায়।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় কমপক্ষে ৬৪ হাজার ৩৬৮ জন নিহত এবং ১ লাখ ৬২ হাজার ৩৬৭ জন আহত হয়েছে। এছাড়া আরও হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

