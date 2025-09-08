গাজার একটি মসজিদে ইহুদিবাদী ড্রোন হামলা+ভিডিও।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার আবু সালিম মসজিদে ইসরায়েলি ড্রোন হামলা: এক মহিলা শহীদ এবং বেশ কয়েকজন আহত।
আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, ধর্মীয় স্থানগুলিতে ইচ্ছাকৃত আক্রমণ নিষিদ্ধ, তবে গাজার দান মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলি বাহিনী এখন পর্যন্ত গাজার ৭৯ শতাংশ মসজিদ ভেঙে দিয়েছে এবং তিনটি গির্জা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে।
১,৪০০ বছরের পুরনো উমারি গ্র্যান্ড মসজিদ, সাইয়্যিদ আল-হাশিম মসজিদ, কাতেব আল-ওলা মসজিদ, সেন্ট পোরফিরির গির্জা, পবিত্র পরিবারের গির্জা এবং আহলি ব্যাপটিস্ট চার্চের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলিও হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অবরোধ ও সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকায় এবং এই অঞ্চলে মানবিক আইন লঙ্ঘনের আন্তর্জাতিক সমালোচনা তীব্রতর হওয়ার পর এই হামলার ঘটনা ঘটল।
Your Comment