ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার আদেশে আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব ফোরামের মহাসচিব নিয়োগ।

আহলে বাইত বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, ইসলামী বিপ্লবের নেতা হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন রামাযানিকে আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব ফোরামের মহাসচিব হিসেবে আরও এক বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন।
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব ফোরামের সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আখতারি আয়াতুল্লাহ খামেনেইকে সম্বোধন করা একটি চিঠিতে ফোরামের মহাসচিব পদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের বিষয়ে কাউন্সিলের ভোটাভুটির ফলাফল জানিয়েছিলেন।
জনাব রামাযানির উচ্চ ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে, বিপ্লবের নেতা তাকে ফোরামের মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেন।
