গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত হামলায় নিহত ৬৮

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২৩:৪২
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় গত এক দিনে ৬৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা নিতে গিয়ে ২৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১৪৩ জন আহত হয়েছেন। এতে ২৭ মে থেকে ত্রাণ নিতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা দুই হাজার ৩৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ১৭ হাজার ৫৭৭ জনেরও বেশি।

এছাড়াও অনাহার ও অপুষ্টিতে শিশুসহ আরো ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে অনাহারে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮২ জনে দাঁড়িয়েছে। যার মধ্যে ১৩৫ জনই শিশু।

গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তি ভঙ্গ করে ইসরাইল ফের হামলা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ৮২৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৫০ হাজার ৩২৬ জন। এর আগে, ইসরাইল গত ২ মার্চ থেকে গাজায় সব ধরনের মানবিক সহায়তার প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সেখানে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

জাতিসঙ্ঘ-সমর্থিত একটি সংস্থা ইতোমধ্যেই উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ দুর্ভিক্ষ আরো দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে সংস্থাটি।

উল্লেখ্য, গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্য গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

