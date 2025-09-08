  1. Home
ইসরায়েলের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান সর্বোচ্চ নেতার

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৬:০৮
ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী মুসলিম দেশগুলোকে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গাজায় ইসরায়েলের 'ভয়াবহ অপরাধ' মোকাবিলা করার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি।

রবিবার তেহরানে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যদিও এসব অপরাধ যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি শক্তির সমর্থন নিয়ে সংঘটিত হচ্ছে, তবুও এই পরিস্থিতি মোকাবিলার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি।

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, প্রতিবাদী দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক ও এমনকি রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা এবং এটিকে একঘরে করে রাখা। 

তিনি ইসরায়েলকে বিশ্বের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও ঘৃণিত শাসকগোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইরানের কূটনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্যান্য জাতিকে এই অপরাধী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উৎসাহিত করা।

বৈঠকে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো জাতীয় ক্ষমতা ও মর্যাদার উপাদানগুলোকে শক্তিশালী করা।

এসব উপাদানের মধ্যে জাতির মনোবল, অনুপ্রেরণা, ঐক্য এবং আশা অন্যতম, যা কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই তৈরি ও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এসবের দুর্বলতা রোধে প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

