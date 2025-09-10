  1. Home
জায়নিজমের বিরোধিতা মানে ইহুদিবিদ্বেষ নয়

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৫:৩৯
আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডোনাল্ড আর্ল কলিন্স কিছু পশ্চিমা দেশের নীতির সমালোচনা করে বলেছেন- জায়নিজমের বিরোধিতা করা মানে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা করা নয়, কিছু পশ্চিমা দেশ ইহুদিবিদ্বেষ ইস্যুকে অপব্যবহার করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠীগুলো ইসরায়েলের বিরোধিতা করলেই ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছে। পার্সটুডের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মার্কিন বিশ্লেষক ডোনাল্ড আর্ল কলিন্স যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ায় ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠীগুলো বহু বছর ধরে জায়নিজমের বিরোধিতা করলেই ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ বলে আখ্যায়িত করছে— বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা অব্যাহত থাকার মধ্যেই এমন কাজ করছে।

তার মতে, এমন আচরণ ক্ষমতাবানদের স্বার্থে একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করে এবং কাঠামোগত বর্ণবাদকে অনির্দিষ্টকাল ধরে বিকাশের সুযোগ দেয়। এই বিশ্লেষকের মতে, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বর্ণবাদের প্রকল্পগুলো— যার মধ্যে ইহুদিবিদ্বেষও অন্তর্ভুক্ত— অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইহুদিদেরই জায়নিজম বিরোধী সংগঠন 'জিউইশ ভয়েস' প্রকাশ্যে ইহুদিবাদী শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই সংগঠন তাদের সামাজিক মাধ্যম এক্সে লিখেছে: “এখন বিশ্বকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যে জায়নিজম কোনোভাবেই ইহুদিধর্ম নয়।”

টুইটটিতে আরও বলা হয়, জায়োনিস্টরা ইহুদিদের মাধ্যমে বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে। কেউ যদি জায়নিস্টদের সমালোচনা করার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জায়নিস্টরা ইহুদিবিদ্বেষকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এখন মানুষের উচিত এই বিপদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

যদিও ‘ইহুদিবিদ্বেষ’ সবসময়ই তথাকথিত ইহুদি সংগঠনগুলোর প্রচারণার শক্তির কারণে তাদের ভিক্টিম কার্ড খেলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে গত এক-দুই মাসে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

