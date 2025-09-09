রহমতের নবী (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীতে বুলগেরিয়ান মুসলমানদের ঐক্য ও একক পরিচয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীতে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ে, এই দিনটি কেবল নবীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র উদযাপনের সুযোগই নয়, বরং সামাজিক সংহতি, ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদার করার একটি প্ল্যাটফর্মও বটে।
বলকান অঞ্চলে, বিশেষ করে বুলগেরিয়ায়, রোডোপ পর্বত অঞ্চলে কুরবান-মেভলিদ নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উপলক্ষটি পালিত হয়।
এই আচারটি ইসলামের নবীর প্রশংসায় মহানবীর জন্মদিনের গান গাওয়ার ঐতিহ্য এবং একটি কুরবানী জবাই করে একটি দলকে খাওয়ানোর রীতির সংমিশ্রণ, যা একসাথে একটি অনন্য ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উদযাপন গঠন করে।
বুলগেরিয়ার মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজের এক অনন্য উদাহরণ। একদিকে এটি ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে, বিশেষ করে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম উদযাপনের সাথে, অন্যদিকে, এটি ত্যাগের রীতি এবং এই অঞ্চলের গ্রামীণ-পাহাড়ি সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
এই দ্বৈত সমন্বয় কুরবান-মিলাদানকে কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, রোডোপের মুসলমানদের জন্য একটি "জীবন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান" হিসেবেও পরিণত করেছে।
