এক নজরে ইসরায়েলের পরিসংখ্যানগত পরিস্থিতি।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৭:০৩
৭ অক্টোবরের পরের ৭০০ দিনের ইসরায়েলের পরিসংখ্যান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ৭ অক্টোবরের পরের ৭০০ দিনের ইসরায়েলের পরিসংখ্যান।

🔥 ৪৮ জন বন্দী এখনও হামাসের হাতে বন্দী।

🔴 ১,৯৫৩ জন নিহত

✳️ ২৯,৪৮৫ জন আহত

❌ নিহতদের মধ্যে ৯০০ জন সামরিক ছিলেন, যার মধ্যে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ৪৫৬ জনও রয়েছেন।

🔥 ইসরায়েলে ৩৭,৫০০ টিরও বেশি রকেট এবং মর্টার নিক্ষেপ করা হয়েছে।

✳️ প্রথম বিনিময়: ৮০ জন ইসরায়েলি ২৪০ জন ফিলিস্তিনি 

✳️ দ্বিতীয় বিনিময়: ৩০ জন ইসরায়েলি ৮ জন ইসরায়েলি মৃতদেহ ১৯০০ জন ফিলিস্তিনি

🔹 গাজা এবং উত্তরাঞ্চলের আশেপাশে ১৪৩,০০০ এরও বেশি ইসরায়েলি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে, এবং কেউ কেউ এখনও ফিরে আসেনি।

