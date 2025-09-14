এক নজরে ইসরায়েলের পরিসংখ্যানগত পরিস্থিতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ৭ অক্টোবরের পরের ৭০০ দিনের ইসরায়েলের পরিসংখ্যান।
🔥 ৪৮ জন বন্দী এখনও হামাসের হাতে বন্দী।
🔴 ১,৯৫৩ জন নিহত
✳️ ২৯,৪৮৫ জন আহত
❌ নিহতদের মধ্যে ৯০০ জন সামরিক ছিলেন, যার মধ্যে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ৪৫৬ জনও রয়েছেন।
🔥 ইসরায়েলে ৩৭,৫০০ টিরও বেশি রকেট এবং মর্টার নিক্ষেপ করা হয়েছে।
✳️ প্রথম বিনিময়: ৮০ জন ইসরায়েলি ২৪০ জন ফিলিস্তিনি
✳️ দ্বিতীয় বিনিময়: ৩০ জন ইসরায়েলি ৮ জন ইসরায়েলি মৃতদেহ ১৯০০ জন ফিলিস্তিনি
🔹 গাজা এবং উত্তরাঞ্চলের আশেপাশে ১৪৩,০০০ এরও বেশি ইসরায়েলি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে, এবং কেউ কেউ এখনও ফিরে আসেনি।
