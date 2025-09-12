"জ্ঞানের শহর ও জ্ঞানের ভান্ডার"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হে মানব সকল, দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য, জ্ঞানের শহরে সফর করতে হবে, সেই শহরে প্রবেশের দরজাটি সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে দ্রুত এবং কোনরুপ বিচ্যুতি ছাড়াই এর অন্তহীন ভান্ডারে পৌঁছান যায়।
সৃষ্টির সেরা ও শ্রেষ্ঠ নবী
মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম থেকে, সৃষ্টির অধিপতি হযরত আমিরুল মুমিনীন আলী আলাইহিস সালাম -এর মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণীত হেয়েছে।
এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত একটি হাদিস হলো মাদিনাতুল ইলম’ হাদিস, যা ইসলামী মাযহাবগুলোর নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। এই মূল্যবান হাদিসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
«أنَا مَدینَهُ العِلمِ وعَلِیٌّ بابُها، فَمَن أرادَ العِلمَ فَلیَأتِ البابَ»
«আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা; সুতরাং যে জ্ঞান চায়বে, তাকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।"(১)
তাঁর পবিত্র সত্তা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম অন্য একটি হাদিসেও একটি মনোহর, আশাব্যঞ্জক ও পথনির্দেশক বাক্য দিয়ে সৃষ্টির অধিপতি হযরত ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব আলী আলাইহিস সালাম -এর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।
এই হাদিসটি ইমামুর রাউফ হযরত আলী ইবনে মুসার রেযা (আ.) তাঁর পিতা ও শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষদের থেকে এবং বিশিষ্ট সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন:
أَنَا خِزَانَةُ اَلْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ مِفْتَاحُهَا وَ مَنْ أَرَادَ اَلْخِزَانَةَ فَلْيَأْتِ اَلْمِفْتَاحَ
"আমি জ্ঞানের ভান্ডার এবং আলী তার চাবি; সুতরাং যে ভান্ডার চায়বে, তাকে অবশ্যই চাবি নিয়ে আসতে হবে।"(২)
অর্থাৎ, জ্ঞানের ভান্ডার লাভ করার জন্য, আমিরুল মুমিনীন ইমাম আলী আলাইহিস সালাম -এর নির্দেশ মানতে হবে, তাঁর আলোকিত বিদ্যালয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখতে হবে।
সূত্র:
১. আলুল বাইত তথ্য ওয়েবসাইট, আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৮, হাদিস ৪৬৩৯; এবং ইবনুল মাগাজিলির মানাকিব: পৃষ্ঠা ৮০, হাদিস ১২০, উভয়টি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ।
২. জামিউল-আহাদিস তথ্য ওয়েবসাইট, উয়ুনে আখবারুর রেযা(আ.), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪
হামিদরেযা রেযায়ী
পবিত্র কোম নগরী
২০ শে শাহরিওয়ার, ১৪০৪
১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭
