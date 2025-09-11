  1. Home
হামাসের বিবৃতি: ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের জন্য আমেরিকা সরাসরি দায়ী।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৪:০৮
হামাস একটি বিবৃতি জারি করে ঘোষণা করেছে যে কাতারের রাজধানীতে হামাসের আলোচক প্রতিনিধিদলকে হত্যার জন্য ইহুদিবাদী সরকারের মরিয়া প্রচেষ্টা একটি জঘন্য অপরাধ, একটি স্পষ্ট আগ্রাসন এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা আবদুর রহমান শাদিদ বলেছেন যে দখলদাররা কাতারের উপর সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে আলোচনা প্রক্রিয়াটি ধ্বংস করতে চাইছে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ট্রাম্প গত দুই বছর ধরে গাজার বিরুদ্ধে গণহত্যার অপরাধের জন্য প্রধান ব্যক্তি এবং দোহায় সন্ত্রাসী হামলায়ও তার সরাসরি ভূমিকা ছিল।

আব্দুল রহমান শাদিদ কাতারে ইহুদিবাদী সরকারের সন্ত্রাসী হামলা এবং হামাস প্রতিনিধিদলের সদর দপ্তর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কখনোই হামাসকে অপরাধী ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ অব্যাহত রাখতে বাধা দিতে পারবে না যতক্ষণ না আমাদের জনগণের স্বাধীনতা এবং প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

শাহাব নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হামাস নেতা বলেন: "গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন আমেরিকান প্রস্তাব পেশ করার পর, দোহায় জ্যেষ্ঠ হামাস নেতাদের হত্যার ইহুদিবাদীদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, যখন হামাস প্রতিনিধিদল প্রস্তাবটি পর্যালোচনার প্রক্রিয়াধীন ছিল, স্পষ্টতই দেখায় যে নাৎসি দখলদাররা আলোচনা প্রক্রিয়াটি ধ্বংস করতে চাইছে।"

