ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর উপর ইসরায়েলি মিডিয়ার ক্ষোভ।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৪:১৫
ইসরায়েলি কোম্পানিগুলির সাথে সহযোগিতা করতে এবং ক্যামেরার সামনে তাদের পণ্য প্রচার করতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ইসরায়েলি মিডিয়ার ক্ষোভের মুখে পড়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রোনালদো জোর দিয়ে বলেছে: "ইসরায়েলিদের সাথে কাজ করা মোটেও আলোচনা সাপেক্ষে নয় এবং আমি কখনই তা করব না।"

এছাড়াও, পর্তুগিজ সুপারস্টার পর্তুগিজ সাইবারস্পেসে সবচেয়ে বড় মুসলিম প্রভাবশালীদের একজনকে অনুসরণ করেছেন।

