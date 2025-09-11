ইরানের রাজধানীতে মিলাদুন্নাবী উদযাপন; প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রহমতের ছায়ায় জাতির ঐক্য +ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর নাতি ষষ্ঠম ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.)-এর জন্মবার্ষিকী সমগ্র ইরান জুড়ে, বিশাল আয়োজনে এবং শত শত প্রেমিকগণের উপস্থিতিতে উদযাপিত হয়েছে।
ইরানের রাজধানীতে মিলাদুন্নাবী উদযাপন; প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রহমতের ছায়ায় জাতির ঐক্য +ছবি।
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১১:০৫
News ID: 1725830
এ বছরের ঐক্য সপ্তাহ, তেহরান এবং দেশের অন্যান্য স্থানে উদযাপনের মাধ্যমে, বিশাল আয়েজনে শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার এবং রহমতের নবীর ছায়ায় সংহতি প্রদর্শন।
