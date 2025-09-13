  1. Home
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২০:০৩
News ID: 1726510
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ফিলিস্তিনের জন্য দুই রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে ভোট দেয়নি।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের জন্য দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে ভোট দেয়নি, তবে এই প্রস্তাবটি দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকেও ভোটে স্থান দিয়েছে, যা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের পাশাপাশি ইসরায়েলের ভুয়া রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই পরিকল্পনাটি ফ্রান্স এবং সৌদি আরব কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পেশ করা হয়েছিল এবং পক্ষে ১৪২ ভোট, বিপক্ষে ১২ ভোট এবং ভোটদানে বিরত থেকে অনুমোদিত হয়েছিল।

এই পরিকল্পনায় ভোট দিতে ইরানের ব্যর্থতার কারণ হল, ইসলামী প্রজাতন্ত্র সমুদ্র থেকে নদী পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে ফিলিস্তিনিদের সম্পত্তি বলে মনে করে এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানে বিশ্বাস করে না।

উপরোক্ত প্রস্তাবের পাশাপাশি, ইরান "রিজার্ভেশন" নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে তারা প্রস্তাবের সেই অংশটিকে স্বীকৃতি দেয় যা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে এবং প্রস্তাবের সেই অংশটিকে প্রত্যাখ্যান করে যা ইসরায়েলের ভুয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

