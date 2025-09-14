নেতানিয়াহু : হামাস নেতারাই যুদ্ধবিরতির পথে প্রধান বাধা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েল সম্প্রতি কাতারের রাজধানী দোহায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাতার, যারা গাজায় যুদ্ধবিরতি আলোচনার অন্যতম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে।
হামাস জানিয়েছে যে, এই হামলায় তাদের পাঁচ সদস্য নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে নির্বাসিত গাজা নেতা খালিল আল-হায়ার ছেলেও ছিলেন। তবে হামাসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তাদের আলোচক দলের সদস্যরা বেঁচে গেছেন। কাতার বলেছে যে, তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যও এই হামলায় নিহত হয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে নেতানিয়াহু লিখেছেন, 'কাতারে থাকা হামাসের “সন্ত্রাসী” নেতারা গাজার জনগণের প্রতি কোনো তোয়াক্কা করেন না। তারা সব যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা আটকে দিয়েছেন, যেন যুদ্ধকে অনন্তকাল টেনে নেওয়া যায়।'
অন্যদিকে, হামাস বলেছে যে, ইসরায়েল দোহায় হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভেস্তে দিতে চাইছে, কিন্তু এতে গাজা যুদ্ধ শেষ করার শর্তে কোনো পরিবর্তন আসবে না।
ইসরায়েল দাবি করেছে যে, যুদ্ধ শেষ করতে হলে হামাসকে অবশ্যই গাজায় আটক সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে এবং অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু হামাস বলছে যে, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি ছাড়া তারা সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে না। পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা অস্ত্র ছাড়বে না।
