ইউরোপ থেকে আমেরিকা; পশ্চিমা উদারনীতির ছায়ায় কুরআন অবমাননার এক নতুন ও সংগঠিত তরঙ্গ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উত্তর ইউরোপের সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে সম্প্রতি এক বর্ণবাদী হামলা আবারও দেখিয়েছে যে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়ার ঢেউ প্রতীকী অপমানের বাইরে চলে গেছে এবং একটি সহিংস ও হুমকির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।
স্টকহোমের গ্র্যান্ড মসজিদের প্রবেশপথের রেলিংয়ে শিকল দিয়ে বাঁধা পবিত্র কোরআনের একটি কপি পাওয়া গেছে, যার ছয়টি গুলির চিহ্ন রয়েছে।
কুরআন শরীফটি আরবি এবং সুইডিশ উভয় ভাষাতেই হুমকিমূলক বার্তা দিয়ে সজ্জিত ছিল, যেখানে লেখা ছিল, "আপনার সাথে দেখা হয়ে খুশি হয়েছি, কিন্তু এখন বাড়ি ফেরার সময়।"
এই বার্তাটি স্পষ্টতই মুসলমানদের লক্ষ্য করে এবং এই অপরাধের অপরাধী বা অপরাধীদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রদর্শন করে যে তারা মুসলিম সম্প্রদায়কে ভয় দেখাবে এবং জনসাধারণের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চরমপন্থী কর্মী এবং রিপাবলিকান সিনেট প্রার্থী জ্যাক ল্যাং-এর মতো ব্যক্তিত্বরা মিশিগানের ডিয়ারবর্ন এবং তারপর টেক্সাসের প্লানোতে কুরআন অবমাননা করে দেখিয়েছেন যে ইসলামোফোবিয়া একটি বৃহত্তর সংস্কৃতি যুদ্ধের অংশ যা অতি-ডানপন্থী, ইহুদিবাদী এবং ইসলাম-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে সমগ্র পশ্চিমের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।
Your Comment