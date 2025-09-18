‘গাজা জ্বলছে এমনি বলছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী’

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাৎজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছে, গাজা জ্বলছে। আইডিএফ লৌহমুষ্টি দিয়ে সন্ত্রাসী অবকাঠামোতে আঘাত হানছে।
ইসরাইল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) জানিয়েছে, স্থল সেনারা গাজার প্রধান নগরে আরও গভীরে প্রবেশ করছে এবং আগামী দিনে সেনা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। তাদের ধারণা, এখনো নগরে প্রায় তিন হাজার হামাস যোদ্ধা অবস্থান করছে।
এই আক্রমণের মাধ্যমে ইসরাইল সরকার ইউরোপীয় নেতাদের নিষেধাজ্ঞার হুমকি এবং নিজেদের সেনা কমান্ডারদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছে। অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ বলছে, এ ধরনের অভিযানে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নীরব সমর্থন মিলেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওয়াশিংটন এ পদক্ষেপে আপত্তি করছে না।
সর্বশেষ আন্তর্জাতিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের একটি অনুসন্ধান কমিশন। তারা বলেছে, গাজায় ইসরাইল ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা এ কাজে উসকানি দিয়েছে।
আরো পড়ুন নেতানিয়াহুকে ‘হিটলারের আত্মীয়’ বলল এরদোগান
এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান গত সপ্তাহে কাতারে হামাসের আলোচক দলের ওপর ইসরাইলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ‘হিটলারের আত্মীয়’ আখ্যা দিয়েছেন।
