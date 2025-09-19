মাদ্রিদের রাস্তায় ফিলিস্তিনি সমর্থকদের বিশাল উপস্থিতি; স্পেনের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের সাথে সবচেয়ে বড় সংহতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২৪শে আগস্ট লিসবনে শুরু হওয়া বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাইক্লিং রেস, ২০২৫ ভুয়েল্টা আ এস্পানা, অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়েছে।
১৪ই সেপ্টেম্বর আলপারগাটাস থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত দৌড়ানোর কথা থাকা এই দৌড়ের শেষ পর্যায়, ফিনিশ লাইন থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি সমর্থকের পদদলিত হওয়ার কারণে বাতিল করা হয়েছে।
নিরাপত্তার কারণে আয়োজকরা কেবল মঞ্চই নয়, পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও বাতিল করেছেন। ভুয়েলটার ইতিহাসে এটিই প্রথমবারের মতো ঘটেছিল এবং ডেনিশ সাইক্লিস্ট জোনাস ভিনগেগার্ডকে আনুষ্ঠানিক উদযাপন ছাড়াই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।
বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিঘ্নগুলি শেষ দশটি পর্যায়ের মধ্যে ছয়টিতে প্রভাব ফেলে।
বিক্ষোভের শীর্ষে ছিল মাদ্রিদে, যেখানে বয়কট, বিতাড়ন এবং নিষেধাজ্ঞা (বিডিএস) আন্দোলন হাজার হাজার মানুষকে মাদ্রিদের রাস্তায় (পাসিও দেল প্রাদো, আতোচা, সিবেলেস এবং গ্রান ভিয়া) "একমাত্র লক্ষ্য: একটি মুক্ত প্যালেস্টাইন" স্লোগান নিয়ে টেনে নিয়েছিল।
বিক্ষোভকারীরা বাধা ভেঙে এবং গাজার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে পথ অবরোধ করে। প্যালেস্টাইন দখলের বিরুদ্ধে সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (রেসকপ) এই পদক্ষেপকে "স্পেনের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের সাথে সবচেয়ে বড় সংহতি" বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে এর লক্ষ্য ছিল ইসরায়েল-প্রিমিয়ার টেক টিমের ইসরায়েলি নীতির সাথে সংযোগের জন্য প্রতিবাদ করা।
Your Comment