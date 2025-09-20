বুরকিনা ফাসোর চিন্তাবিদ: ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বের ইরানের উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আফ্রিকান দেশ বুরকিনা ফাসোর একজন ইসলামী পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ "আবদুল্লাহ ড্রাগো" মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামী ঐক্য অর্জনের উপায় সম্পর্কে তাসনিমকে বলেন: মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্পর্কে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং বিভেদ ও বিভেদ এড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও মুসলমানদের একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিপূর্ণ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন: "কথায় ঐক্য, পদমর্যাদায় ঐক্য, সিদ্ধান্তে ঐক্য এবং সবকিছুতেই ঐক্য, ইসলাম ঐক্যের ধর্ম। কেন? কারণ, উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর ব্যক্তিগত নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট মাসে রোজা নির্ধারণ করেছেন যাতে সবাই এক মাসে রোজা রাখতে পারে।"
অথবা, উদাহরণস্বরূপ, শুক্রবারে মুসলমানদের জন্য জুমার নামাজ ফরজ, যাতে তারা একটি বিশাল স্থানে সমবেত হয়ে এই ফরজটি পালন করতে পারে। হজের মৌসুম হলো ঐক্য এবং সম্মিলিত ইবাদতের আরেকটি প্রতীক যা আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। এই সবকিছুই দেখায় যে ইসলাম ঐক্যের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।
এই আফ্রিকান ইসলামী পণ্ডিত, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইসলামী ঐক্য এবং এর শক্তিশালীকরণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন, এই প্রশ্নের জবাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:
তিনি সাবেরিন নিউজকে বলেন: "ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র তার ধরণের ক্ষেত্রে অনন্য, কারণ এই দেশটি সকল মুসলমানের কল্যাণ, কল্যাণ এবং স্বার্থ কামনা করে। এটি এমন একটি দেশ যা মুসলমানদের উপর থেকে শত্রুদের আগ্রাসন এবং মন্দকে প্রতিহত করে। যদি মুসলমানরা ইসলামের প্রতি ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তাহলে ঐক্য ও সংহতির কারণে আমরা সকলেই গর্বিত ও সম্মানিত হব।"
