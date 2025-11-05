"অসমাপ্ত জ্বর" এর তুর্কি অনুবাদ ইস্তানবুলে প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আনফিনিশড ফিভার" অসমাপ্ত জ্বর, বইটির তুর্কি অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ইরানি ত্যাগমূলক সাহিত্য বিশ্বব্যাপী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর দিকে একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে।
যাহরা হোসেইনি মেহরাবাদির লেখা "আনফিনিশড ফিভার" বইটি তুর্কি পাঠকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে।
আনসুজ পাবলিশিং কর্তৃক তুর্কি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশিত এই বইটিতে শহীদ হোসেইন দোখানচির মা শাহলা মোনযাভির জীবনের একটি নথিভুক্ত এবং মর্মস্পর্শী গল্প বলা হয়েছে।
"অসমাপ্ত জ্বর", যুদ্ধের স্থায়ী পরিণতি এবং শহীদ ও প্রবীণ সৈনিকদের পরিবারের ভূমিকার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি সহ, একটি অন্তরঙ্গ এবং প্রবাহমান আখ্যানের আকারে একজন ইরানী মায়ের কষ্ট, ধৈর্য এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি মানবিক প্রতিকৃতি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।
এই বইটি, ত্যাগ ও শহীদের ধারণাগুলিকে সম্বোধন করার পাশাপাশি, দেখায় যে কীভাবে মাতৃপ্রেম সীমানা অতিক্রম করতে পারে এবং প্রতিরোধ ও মানবতার একটি সর্বজনীন ভাষা হয়ে উঠতে পারে।
তুর্কিয়েতে এই বইটির অনুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে, আশা করা হচ্ছে যে ত্যাগ ও প্রতিরোধের সাহিত্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনুরূপ রচনাগুলি আন্তর্জাতিক পাঠকদের কাছ থেকে আরও বেশি মনোযোগ পাবে।
