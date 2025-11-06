পবিত্র কোম নগরী থেকে স্নাতক সম্পন্নকারী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন একাডেমিক কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই পরিকল্পনায়, বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সেগুলি পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
সকল শিক্ষার্থীকে এই কোর্সগুলিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।
এই সিরিজের প্রথম কোর্স, যার শিরোনাম "প্রশ্ন-উত্তর এবং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহমূলক বার্তার মোকাবেলা পদ্ধতি", বিশেষ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য, এটি হজ ও তীর্থযাত্রা গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাক্তন উপ-পরিচালক এবং আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিইউএইচ) অনুষদের সদস্য হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন রোস্তম নেজাদ দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে।
এই কোর্সটি দশটি সেশনে তৈরি এবং সপ্তাহে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়, এ পর্যন্ত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বাগত লাভ করেছে।
ক্লাসগুলি সম্পূর্ণরূপে রেকর্ড করা হয় এবং সম্পাদনার পর, অডিও, ভিডিও এবং লিখিত ফাইলগুলি অংশগ্রহণকারীদের নিকট প্রদান করা হয় । কোর্সের শেষে, সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্সটি আগামী সপ্তাহগুলিতে শুরু হবে যেখানে অধ্যাপক তৌহিদি "বাংলাদেশে আখবারিউনদের অবস্থান সম্পর্কে" আলোচনা রাখবেন।
