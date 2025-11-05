  1. Home
পাকিস্তানে "সুন্নি আলেমদের ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনে গাদির" বইয়ের উন্মোচন।

৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১৩:৩৪
News ID: 1746871
"সুন্নি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনে গাদির" বইটির উন্মোচন অনুষ্ঠান পাকিস্তানের বালতিস্তানের স্কার্দু শহরে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে একদল আলেম, অধ্যাপক এবং গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের বালতিস্তানের স্কার্দুতে অবস্থিত নাজাফ বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারিতে "সুন্নি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনে গাদির" নামক মূল্যবান এবং চিন্তা-উদ্দীপক বইটির একটি জমকালো মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পণ্ডিত, গবেষক, লেখক এবং ইসলামী শিক্ষায় আগ্রহীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন, যা আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতিফলনে পরিপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল।

2525955.jpg

এই বইটি পাকিস্তানি গবেষক হুজাতুল ইসলাম মুহাম্মদ ইয়াকুব বাশভির বিস্তারিত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল, যিনি কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুন্নি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে গাদিরের মহান ঘটনা এবং এর স্থান পরীক্ষা করেছেন।

এই মূল্যবান বইটির উর্দুতে অনুবাদ করেছেন পাকিস্তানের নাজাফ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসার পরিচালক এবং উর্দু ভাষার অন্যতম বিশিষ্ট অনুবাদক হুজাতুল ইসলাম শেখ মুহাম্মদ আলী তৌহিদী।

এই কাজটি প্রথমে ফার্সি ভাষায় সংকলিত হয়েছিল এবং তারপর বিশিষ্ট অনুবাদকদের দ্বারা আরবি, ইংরেজি, ফরাসি এবং স্প্যানিশ সহ বিশ্বের ত্রিশটিরও বেশি জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল, যা এই গবেষণার প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগের স্তর এবং এর বিষয়গুলির গুরুত্ব নির্দেশ করে।

