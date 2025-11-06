শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক যুব ও ধর্ম শীর্ষ সম্মেলন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুব ও ধর্ম" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সভার সিরিজের প্রথম ওয়েবিনারটি ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ধর্মগুরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এই প্রোগ্রামটি ইসলামিক কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনস অর্গানাইজেশন (মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতা অফিস), ধর্ম ও সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পুত্রা মালয়েশিয়া এবং মালয়েশিয়ার ইসলামিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আয়োজিত হয় এবং অনেকেই অনলাইনে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।
সভায় বক্তারা যুবসমাজ এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকার উপর জোর দেন, শান্তি অর্জনের পথে ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং বিশ্বব্যাপী সংহতির গুরুত্বের উপর জোর দেন।
ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা বলেন: "গাজা আমাদের শেখায় যে শান্তির জন্য কর্ম এবং ন্যায়বিচার প্রয়োজন, এবং তরুণরা তাদের ক্ষমতা, সচেতনতা এবং সৃজনশীলতা দিয়ে আশাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারে। ভবিষ্যৎ অবশ্যই আমাদের আজকের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।"
উপস্থিত বক্তারা প্রত্যেকেই ইহুদিবাদী শাসনের নৃশংস অপরাধের নিন্দা করার পাশাপাশি তরুণদের শিক্ষিত করে গাজায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সমাধানের প্রস্তাব করেন।
