ইরানি জাতি-চাপের মুখে মাথা নত করবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৪:৫০
News ID: 1733268
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেছেন: শত্রুরা চায় ইরানি জাতিকে চাপের মাধ্যমে নতজানু করতে, কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে রূপ নেবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘জাতীয় ফায়ার ফাইটার্স দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, শত্রুরা নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে ইরানকে মাথা নিচু করাতে চেয়েছে, তবে এটি কেবল তাদের কল্পনা, যা বাস্তবে পরিণত হবে না।

তিনি বলেন, ‘আমার প্রশাসন দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে। আমরা জনগণের সেবা এবং সমস্যা সমাধানে আমাদের সবটুকু দিয়ে কাজ করব।’

গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয়ের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান ইউরোপীয় দেশ ও ওয়াশিংটন প্রশাসনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘তারা নিজেদের মানবাধিকার রক্ষাকারী দাবি করলেও গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই মানবাধিকার, জাতিসংঘ কিংবা ইউনেসকো—সবই মিথ্যা। কারণ নিরীহ মানুষ তাদের চোখের সামনে খুন হচ্ছে, আর ইসরায়েল যেকোনো দেশেই হামলা চালাতে পারছে কোনো জবাবদিহি ছাড়াই।’

শেষে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান শত্রুদের শত্রুতা মোকাবেলায় জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দেশের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি।

