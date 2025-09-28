মার্কিন শহরগুলোতে উত্তেজনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মার্কিন অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সহিংস আচরণের ঘটনায় নিউ ইয়র্ক, শিকাগো এবং বোস্টনের মতো শহরগুলোতে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
ডালাসের একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্রের কাছে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে, যেখানে একজন নিহত এবং আরও দুজন আহত হয়। ঘটনার সন্দেহভাজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে সে অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের হত্যার চেষ্টা করেছিল।
ট্রাম্প বলেছে যে অভিযানের লক্ষ্য হবে অপরাধী অভিবাসীরা, তবে সরকারি লোকেরা ইতিমধ্যেই অনেককে গ্রেপ্তার করেছে যাদের অপরাধমূলক কোনো রেকর্ড নেই। কিছু শহরের হিস্পানিক বাসিন্দারা বলেছেন যে তাদের কেবল তাদের চেহারার মিল থাকার কারণে আটক করা হয়েছে যদিও সরকার তা অস্বীকার করেছে। তবে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে আটক নিষিদ্ধ করেছে।
নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা অফিসাররা একজন মহিলাকে হাত-পা বেঁধে ধরে রেখেছে, তার পাশে তার ছোট শিশুটি কাঁদছে। শিকাগোতে, নিরাপত্তা অফিসাররা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে এবং বোস্টনে, অভিবাসন অভিযানের সময় একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম অভিবাসন অফিসারদের মুখোশ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন, তবে ট্রাম্প প্রশাসন কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেছে।
এদিকে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং ইলিনয় রাজ্যগুলিকে অপরাধী অভিবাসীদের বিতাড়নে সহযোগিতা করার জন্য সতর্ক করেছে।
ইলিনয় এবং নিউ ইয়র্ক অপরাধী অভিবাসীদের কারাগার থেকে কখন মুক্তি দেওয়া হয় সে সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি শিকাগো এবং ইলিনয়ের কিছু অংশে অপারেশন মিডওয়ে লাইটনিং শুরু করেছে।
প্রশাসনের অভিবাসন-বিরোধী নীতিগুলিকে সমর্থন করার জন্য লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ওয়াশিংটন, ডিসিতেও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে।
