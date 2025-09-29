  1. Home
অমীয় বাণী

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০:২৫
অমীয় বাণী

আমিরুল মুমিনিন ইমাম আলী সা.-এর নূরানি বার্তাসমূহের একটি নূর।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাহজুল বালাগাহ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থে আলী আ. থেকে বর্নীত হিকমতসমূহের একটি কমতের অংশবিশেষে।

...فَلا تَحمِل هَمَّ سَنَتِكَ عَلى‏ هَمِّ يَومِكَ، وكَفاكَ كُلَّ يَومٍ ما هُوَ فيهِ، فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ مِن عُمُرِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عزّوجلّ سَيَأتيكَ في كُلِّ غَدٍ بِجَديدِ ما قَسَمَ لَكَ، وإن لَم تَكُنِ السَّنَةُ مِن عُمُرِكَ ، فَما تَصنَعُ بِغَمِّ وهَمِّ ما لَيسَ لَكَ

একদিনে এক বছরের জন্য দুশ্চিন্তা করো না এবং দুঃখ করো না; কারণ সেই দিনের দুঃখ ঐ দিনের জন্যই  যথেষ্ট। যদি তোমার জীবনে এক বছর বাকি থাকে, তাহলে আল্লাহ সর্বশক্তিমান তোমাকে প্রতিটি দিনের পরে নতুন দিনের রিযিক দেবেন, আর যদি তোমার জীবনে এক বছরও বাকি না থাকে, তাহলে কেন ঐ দিনগুলির জন্য দুঃখ করবে  তোমার নয়?! 

  নাহজুল-বালাগাহ হিকমাত নং ৩৭৯

