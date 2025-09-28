আমেরিকাকে লেবাননের জনগণের অভিভাবক মনে করার প্রয়োজন নেয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলী লারিজানি বলেছেন যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল এ অঞ্চলের সরকারগুলো স্বাধীন ও শক্তিশালী হোক। তিনি আরও বলেছেন: আজ, ইহুদিবাদী ইসরাইলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের দেশগুলোর একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলী লারিজানি শনিবার লেবানন সফরের সময় সাংবাদিকদের বলেন: লেবানন আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ এবং এ কারণে, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দেশের সাথে পরামর্শ করি।
আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল এই অঞ্চলের সরকারগুলো স্বাধীন এবং শক্তিশালী হোক, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব বলেছেন: আজ, ইহুদিবাদী ইসরাইলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের দেশগুলোর উচিত একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করা।
লারিজানি আরও বলেন: লেবাননকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এটা তাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব হয়েছে সে কারণেই সম্ভব হয়েছে।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আরও জোর দিয়ে বলেন: লেবাননের জনগণ পরিণত এবং তাদের অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, এবং আমেরিকা নিজেকে লেবাননের জনগণের অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেবল লেবাননেই নয়, অন্যান্য স্থানেও গ্রহণযোগ্য নয়।
ইহুদিবাদী ইসরাইলের সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে ইরানের প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত
ইরানের ওপর ইহুদিবাদী ইসরাইলের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে আলী লারিজানি বলেন: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সকল পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তবে আমি মনে করি না যে ইসরাইলিরা এত বোকামি করবে, যদি তারা এটি করে, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানাব।
