তেহরান-পরমাণু কর্মসূচির ‘অজুহাতে’ নিষেধাজ্ঞা, প্রতিহত করবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিনটি ইউরোপীয় দেশ অভিযোগ করেছে যে, ইরান ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তেহরান বলেছে, তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না।
২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৮টায় পুনঃপ্রযোজ্য হয়। বিশ্বনেতাদের বার্ষিক বৈঠকের সময় এগুলো স্থগিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, “আমরা ইরানসহ সব দেশকে এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে মানার আহ্বান জানাই।” ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি প্রধান কজা কাল্লাস বলেছে, “ইউনিয়ন দ্রুত পূর্বে স্থগিত করা সব জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন পারমাণবিক সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পুনঃপ্রযোজ্য করবে।”
ইসরায়েল এই নিষেধাজ্ঞাকে “গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন” হিসেবে অভিহিত করেছে এবং তেহরানের পারমাণবিক কার্যক্রমে চলমান লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছে।
তেহরানও প্রতিক্রিয়ায় তার রাষ্ট্রদূতকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে প্রত্যাহার করেছে। তবে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান পারমাণবিক অপ্রসারণ চুক্তি ত্যাগের পরিকল্পনা করছে না।
রাশিয়া জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে দাবি করেছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ বলেছেন, “এটি আইনত গ্রহণযোগ্য নয় এবং বাস্তবায়নযোগ্য নয়।”
জাতিসংঘের নতুন নিষেধাজ্ঞায় পুনরায় অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে নিষেধাজ্ঞা এবং পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এছাড়াও, ডজনের বেশি ইরানি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পদ স্থগিতকরণ, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং পারমাণবিক কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, সব দেশ এই নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করতে পারবে এবং ইরানকে অন্য দেশে ইউরেনিয়াম খনন, উৎপাদন বা পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
Your Comment