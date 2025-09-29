  1. Home
  2. সেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

বাংলাদেশের প্রতিনিধি নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সময় কোথায় ছিলেন؟

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৬:৫৬
News ID: 1732899
বাংলাদেশের প্রতিনিধি নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সময় কোথায় ছিলেন؟

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ভাষণ চলাকালে গাজায় চলমান গণহত্যা এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ইসরায়েলের বার বার হামলার প্রতিবাদে অসংখ্য কূটনীতিক ওয়াক আউট করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নেতানিয়াহু মঞ্চে উঠতেই বহু দেশের প্রতিনিধি দ্রুত হল থেকে বেরিয়ে যান। এই ওয়াক আউটের ফলে একসঙ্গে অনেকেই বেরিয়ে যাওয়ায় বেরোনোর পথে লম্বা লাইন তৈরি হয়। 

জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। যদিও, সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিনে নেতানিয়াহু তার ভাষণ শুরু করার আগে সকল প্রতিনিধিদের শান্ত থাকতে বলা হয়েছিল।

এদিকে, একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিতে দেখা গেছে, নেতানিয়াহু বক্তব্য দিচ্ছে এবং তার সামনে বহু আসন ফাঁকা। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধির আসনটিও ফাঁকা ছিল; নেমপ্লেটে ইংলিশে লেখা ছিল—‘বাংলাদেশ’।

অর্থ্যাৎ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধি ওই আসনে উপস্থিত ছিলেন না। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়াতেও একই রকম ছবি প্রকাশ হয়েছে। সেখানেও বাংলাদেশের প্রতিনিধির আসনটি ফাঁকা দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, নেতানিয়াহু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার জন্য মঞ্চে ওঠার পরপরই বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশও ওয়াকআউট করেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha