কলম্বিয়াতে ইসরায়েলি কূটনীতিকদের বহিষ্কার।

৩ অক্টোবর ২০২৫ - ০৯:২০
গাজাগামী ত্রাণবহরে ইসরাইলের বাধা এবং দুই কলম্বিয়ান কর্মীকে আটকের অভিযোগে কলম্বিয়ায় কর্মরত অবশিষ্ট ইসরায়েলি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):  কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেন, ফিলিস্তিনে মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত দুই কলম্বিয়ান নারীকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটক করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় থাকা ম্যানুয়েলা বেদোয়া ও লুনা ব্যারেটোকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়।

যদিও ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবী করেছে, নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ ‘নিরাপদভাবে থামানো হয়েছে’ এবং যাত্রীদের ইসরায়েলি বন্দরে নেওয়া হচ্ছে।

কলম্বিয়ার বামঘেঁষা প্রেসিডেন্ট পেত্রো গত বছরই ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তবে ইসরায়েলের কনস্যুলেট সূত্রে জানা যায়, তারপরও তাদের চার কূটনীতিক বোগোতায় কর্মরত ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে পেত্রো ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সরকারের সাম্প্রতিক ঘটনাকে ‘নতুন আন্তর্জাতিক অপরাধ’ বলে আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলি কূটনৈতিকদের বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে তিনি ২০২০ সাল থেকে কার্যকর মুক্তবাণিজ্য চুক্তিও বাতিল করেন।

কলম্বিয়ার এ নেতা দীর্ঘদিন ধরেই নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত। এবার তিনি নেতানিয়াহুকে ‘গণহত্যাকারী’ আখ্যা দিয়েছেন। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘গণহত্যার সহযোগী’ বলেও মন্তব্য করেছেন।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনপন্থী এক বিক্ষোভ-সমাবেশে অংশ নিয়ে পেত্রো মার্কিন সেনাদের ট্রাম্পের নির্দেশ অমান্য করার আহ্বান জানান। এর জেরে ওয়াশিংটন তার ভিসা বাতিল করে।

