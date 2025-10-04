  1. Home
দক্ষিণ আফ্রিকার সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং প্রতিরোধ কমান্ডারদের স্মরণসভা।

৫ অক্টোবর ২০২৫ - ০২:৫০
সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং সাইয়্যিদ হাশেম সাফি উদ্দীনের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি স্মারক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিরোধ অক্ষের কমান্ডারদের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, জোহানেসবার্গের ইসলামিক সেন্টারে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফি উদ্দীন এবং প্রতিরোধ নেতাদের একটি দলের শাহাদাতের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নাগরিক কর্মী, ফিলিস্তিনপন্থী ও প্রতিরোধ সংগঠনের প্রতিনিধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরান দূতাবাসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে, বক্তারা ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ রক্ষা এবং দখলদারিত্ব মোকাবেলায় প্রতিরোধ নেতাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর জোর দেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং নিপীড়ন ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথে শহীদদের পথ অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন।

সংহতির বার্তা পাঠ করে, অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি জনগণ এবং অন্যান্য নিপীড়িত জাতির প্রতিরোধের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেন এবং ইহুদিবাদী বর্ণবাদী সরকারের দখলদারিত্ব ও গণহত্যা নীতি মোকাবেলায় জাতিগুলির মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানান।

2816205.jpg

এই অনুষ্ঠানে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত প্রতিরোধ অক্ষের কমান্ডার এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তৃতায়, ইহুদিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গঠনে প্রতিরোধ অক্ষের নেতা শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতির গভীর প্রভাব প্রকাশ করেন।

তিনি এই অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি শাসনের অপরাধ এবং এই শাসনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্ত সমর্থনের তালিকা তৈরি করেন এবং এই অঞ্চল এবং বিশ্বের জনগণের জন্য এই শাসনের মুখোমুখি হওয়ার একমাত্র উপায় প্রতিরোধকে বিবেচনা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেলিভিশন বিভিন্ন সংবাদ বিভাগে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে।

