পাকিস্তানি দলের নেতা: ট্রাম্পের পরিকল্পনা ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদের একটি হাতিয়ার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের মতে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির শান্তি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি এই পরিকল্পনাকে কেবল ইহুদি সম্প্রসারণবাদের সহায়ক এবং ফিলিস্তিনি জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠীর দাবি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটি সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
শনিবার লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যে গাজা সম্পর্কে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর যৌথ বিবৃতি আসলে ইসরায়েলের আধিপত্য সুসংহত ও সম্প্রসারণের একটি সূত্র।
মাওলানা ফজলুর রহমান ব্যাখ্যা করেছেন: "এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ফিলিস্তিনকে অস্বীকার করা, আল-কুদস আল-শরীফের স্বাধীনতা সীমিত করা এবং এই প্রক্রিয়া থেকে হামাস প্রতিরোধ আন্দোলনকে নির্মূল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। হামাসকে নির্মূল করার অর্থ ফিলিস্তিনি জনগণের উপর আমেরিকা ও ইসরায়েলের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া।"
পাকিস্তানি সংসদ সদস্য আরও বলেন: "হামাস হল ফিলিস্তিনিদের দ্বারা নির্বাচিত একটি দল এবং সকল রাজনৈতিক সমাধানে তাদের প্রধান পক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমস্ত বক্তৃতা এবং নীতি হামাসের অনুপস্থিতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।"
তিনি হোয়াইট হাউসের সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর বক্তব্যকে "আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রায়ের স্পষ্ট অবমাননা" বলে অভিহিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে যতক্ষণ না ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই তাদের ভূমি এবং জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিদেশী শক্তির তাদের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই।
মাওলানা ফজলুর রহমান এই বলে শেষ করেন: "একজন অপরাধীকে সমর্থন করার অর্থ তার সাথে সহযোগিতা করা, এবং এটি আশ্চর্যজনক যে আমরা অপরাধী নেতানিয়াহুর প্রতি ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থন প্রত্যক্ষ করছি।"
