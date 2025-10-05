ইসরায়েল ফ্লোটিলা থেকে আটক ১৩৭ জনকে তুরস্কে পাঠাচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৬ জন তুর্কি নাগরিকের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, মরক্কো, ইতালি, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মৌরিতানিয়া, সুইজারল্যান্ড, তিউনিসিয়া এবং জর্ডানের নাগরিকও রয়েছেন।
এদিকে, যাত্রীদের মধ্যে প্রথম ধাপে ইতালির কয়েকজনকে ইতোমধ্যে দেশে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেছেন, ২৬ জন ইতালীয় জাহাজে ছিলেন, যাদের মধ্যে আরও ১৫ জন এখনো ইসরায়েলে আটক রয়েছেন। আগামী সপ্তাহে তাদের অন্যান্য দেশের কর্মীদের সঙ্গে ইউরোপে ফেরত পাঠানো হবে।
এদিকে, ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্স-পোস্টে লিখেছে, আটক সকলেই 'নিরাপদ এবং সুস্থ আছেন'। তারা 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব' নির্বাসন সম্পন্ন করতে আগ্রহী।
ফ্লোটিলা সদস্যদের আইনি সহায়তা প্রদানকারী একটি ইসরায়েলি গোষ্ঠী আদালাহ জানিয়েছে, আটককৃতদের মধ্যে কিছু লোককে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তাদের পানি ও ওষুধের পাশাপাশি টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।
