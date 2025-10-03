  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন।

৪ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:৫৫
News ID: 1734539
লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন।

লিবিয়ার বেনগাজি শহর ১৩তম আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে যেখানে বিশ্বের ৭৫টি দেশের ১২০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করবেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লিবিয়ার বেনগাজিতে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিচারকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

লিবিয়া ১৩তম আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে, যা বিশ্বের ৭৫টি দেশের ১২০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার আয়োজকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে এই কুরআনিক অনুষ্ঠানটি মুসলমানদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য জোরদার করার জন্য একটি সমাবেশ, পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধ উপস্থাপনের একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অধ্যাপকরা অংশগ্রহণ করছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha