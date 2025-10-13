  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

জনসাধারণের দর্শনের জন্য প্রেস্টন মসজিদ।

১৩ অক্টোবর ২০২৫ - ১১:৫৯
News ID: 1738068
জনসাধারণের দর্শনের জন্য প্রেস্টন মসজিদ।

ইংল্যান্ডের প্রেস্টনের সালিহীন মসজিদের দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছে, যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রেস্টন মসজিদ জনসাধারণের জন্য একটি পরিদর্শন দিন হিসেবে, ইসলাম এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে আরও জানতে এ মসজিদ আমন্ত্রণ জানায়।

অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং একজন ট্যুর গাইড মসজিদ এবং দৈনন্দিন জীবনে এর ভূমিকা এবং ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে বলেন।

 কেবল উপাসনালয় হিসেবেই নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও। মসজিদে আজানের গুরুত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সেখানে আলোচনা করা হয়।

মসজিদের প্রধান হলের ভিতরে, দর্শনার্থীরা আরবিতে ইসলামিক শিল্প ও ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী দেখেছিলেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের ইতিহাস এবং এর শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সারসংক্ষেপ তাদের দেওয়া হয়েছিল।

জনসাধারণের পরিদর্শন কর্মসূচির অন্যতম আয়োজক ইসমাইল টিমল বলেন: “আমরা বিভিন্ন পটভূমি এবং ভিন্ন চিন্তাভাবনার এত মানুষকে আতিথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কৌতূহল এবং সহানুভূতিই আমাদের একত্রিত করে।”

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha