আমাদের সবকিছুই শেষ, জীবন গড়তে নতুন করে সবকিছুর প্রয়োজন।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:১৩
News ID: 1739051
মার্কিন হস্তক্ষেপে গাজা যুদ্ধ বন্ধের পর উপত্যকায় ঢলের মতো ফিরে আসছে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা। তবে এখন কোনোকিছুই আগের মতো নেই।

রিম জিদিয়া নামের এক ফিলিস্তিনি নারী বলেন, ‘ফিরে এসে তিনি কিছুই চিনতে পারছেন না।’ তিনি বলেন, পুরো গাজা সিটিই এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে ধ্বংসের চিহ্ন।

রিম জিদিয়া বলেন, গাজা ফেরতরা দেখছে, সবকিছুই শেষ। এখন তারা নিজেদের বড় অসহায় বোধ করছে।

তিনি আরো বলেন, মানুষ এখন স্টেটের বিভিন্ন স্থানে হাঁটাহাঁটি করছে আর নিজেদেরকে প্রশ্ন করছে, আমাদের ভবিষ্যত কী? এখন আমাদের আসলে কী করা চাই?

এই ফিলিস্তিনি বলেন, আপনি এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছেন, যিনি একটা গণহত্যার মাঝে বেঁচে আছে। আমরা আসলে সবকিছুই হারিয়েছি। আমাদের এখন বেঁচে থাকার জন্য সবকিছুই দরকার।

