ইসরায়েল ও আমেরিকা কখনই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেইখ নাঈম কাসেম “নাসরুল্লাহ প্রজন্ম” শীর্ষক স্কাউট সমাবেশে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ও গর্ব প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন: এই বৃহৎ স্কাউট সমাবেশ সৃজনশীলতার এক অনন্য প্রদর্শনী, যা নৈতিক বিশুদ্ধতা, ঈমান ও প্রতিরোধের রঙে সজ্জিত।
বৈরুতের স্পোর্টস সিটিতে ইমাম মাহদী (আ.) স্কাউটদের বৃহত্তম সমাবেশে, যেখানে ৭৪,৪৭৫ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী দ্বারা সমপন্ন হয়েছিল বলেন , লেবাননের ভূমি শহীদদের রক্তে পবিত্র হয়েছে; তাই তারা টিকে থাকবে ও লেবাননকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাখবে। তিনি বলেন, “আপনারা সঙ্গে থাকলে অবৈধ ও দখলদার ইসরায়েল বা আমেরিকা কখনও আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আমাদের পতাকা আল্লাহর ইচ্ছায় দৃঢ়ভাবে উড়বে।”
শেইখ নাঈম কাসেম ইমাম মাহদী (আ.ফা.)-এর স্কাউট সমিতির নতুন প্রজন্মকে লেবাননের প্রতিরোধ শক্তি ও যুবসমাজের নৈতিক ও আত্মিক শক্তির প্রতীক হিসেবে আর্কষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে ইসরায়েল ও আমেরিকা কখনও লেবানন ও তার প্রতিরোধকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।
