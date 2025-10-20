স্পেন: গাজায় গণহত্যার মূল অভিনেতাদের অবশ্যই জবাব দিতে হবে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্পেনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, গাজায় সংঘটিত গণহত্যার মূল অভিনেতাদের অবশ্যই ন্যায়বিচারের জবাব দিতে হবে, কোনো দায়মুক্তি থাকতে পারে না।
তিনি ক্যাডেনা সের রেডিওর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শান্তি মানে ভুলে যাওয়া নয়; এর অর্থ দায়মুক্তি নয়।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সানচেজ বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা চলছে। গণহত্যার মূল হোতাদের ন্যায়বিচারের জবাব দিতে হবে। তিনি জানান, মাদ্রিদ গাজায় প্রেরিত যেকোনো শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত।
প্রসঙ্গত, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে স্পেন। গত মাসে স্পেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা।
Your Comment