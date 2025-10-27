ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ব্রিটিশ কারাগারে বিশাল অনশন ধর্মঘট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্যালেস্টাইনের জন্য কারাগার গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে যে এই ধর্মঘট আধুনিক ব্রিটিশ ইতিহাসে তার ধরণের বৃহত্তম প্রতিবাদ আন্দোলন এবং ১৯৮১ সালে ঐতিহাসিক আইরিশ বন্দীদের ধর্মঘটের পর থেকে এটি নজিরবিহীন।
এই ধর্মঘটে ফিল্টন ২৪ এবং ব্রিজ নর্টন ৫-এর বন্দীরা জড়িত, যাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই আটক রাখা হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে, দুই আইনি কর্মী, অড্রে কর্নো এবং ফ্রান্সেসকা নাদিন, ৩৩ জন বন্দীর পক্ষে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে পাঁচটি প্রধান দাবি উত্থাপন করেছেন:
চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, তাৎক্ষণিক এবং নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া, ন্যায্য বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা, "সন্ত্রাসী" গোষ্ঠীর তালিকা থেকে "পাল অ্যাকশন" আন্দোলনকে বাদ দেওয়া এবং ব্রিটিশ মাটিতে ইসরায়েলি অস্ত্র কোম্পানি এলবিট সিস্টেমের সমস্ত সুবিধা বন্ধ করা।
বেলফোর ঘোষণার বার্ষিকীতে এই ধর্মঘট শুরু হবে, একজন পছন্দের আয়োজক বলেছেন যে এটি প্রতীকীভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেনের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। ধর্মঘটকে সমর্থনকারী গোষ্ঠীগুলি সরকারকে বন্দীদের দাবি পূরণের জন্য ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছে।
