প্রতিরোধ ভূগর্ভস্থ টানেল সম্পর্কে যুদ্ধমন্ত্রীর বক্তব্যে ইসরায়েলি মন্ত্রী হতবাক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যুদ্ধ মন্ত্রিসভার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সরকারের অভিযানের ক্ষেত্রে সরকারি দাবি এবং বাস্তবতার মধ্যে কতটা গভীর ব্যবধান রয়েছে তা প্রদর্শন করে।
ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্টকে এক বৈঠকে বলে যে হামাসের ৬০ শতাংশ টানেল এখনও অক্ষত রয়েছে।
গাজার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের যুদ্ধের অন্যতম ঘোষিত এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল হামাসকে নির্মূল করা এবং আন্দোলনের সুড়ঙ্গ ধ্বংস করা। তবে, গত দুই বছরে, এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করা হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত, আলোচনা এবং যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে বন্দীদের বিনিময় এবং মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
