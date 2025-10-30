ইতালিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইতালির প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদটি কাতানজারো প্রদেশের ম্যাগনা গ্রেসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের নামাজ, শুক্রবারের খুতবা এবং ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, মসজিদটি মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ স্থান প্রদান করে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ এবং মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করে।
ইতালিতে এই ধরণের প্রথম পদক্ষেপটি তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।
ডানপন্থী লীগ দলের সদস্য রোসানো সাসো এই সিদ্ধান্তকে "সমাজের ইসলামীকরণের দিকে একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করে এবং ঘোষণা করে যে সে বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।
সে জোর দিয়ে বলে যে এই স্থানটি বেশিরভাগই নির্দিষ্ট মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিবেদিত এবং ইতালীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত চাহিদা বা পরিষেবার প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।
সমালোচনার জবাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জিওভান্নি কোডা তার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, মসজিদটি খোলার বিষয়টি ক্যাম্পাসে "উন্নততা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতার" লক্ষণ।
তিনি আরও বলেন যে, ইসলামী সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য একটি স্থানীয় সংস্থার সাথে চুক্তির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করেই ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
রাজনৈতিক সমালোচনা সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায় আশা করে যে এই স্থানটি কেবল মুসলিম শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করবে না, বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংলাপ এবং মিথস্ক্রিয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্মও প্রদান করবে।
কাতানজারো বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উদ্বোধন ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ।
