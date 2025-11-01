বাংলাদেশের বনাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ বিস্মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের পটুয়াখালির গুরিন্দা জামে মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্যের একটি প্রাচীন নিদর্শন যা যথাযথ যত্ন এবং সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের পথে।
গলাচিপা জেলার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মসজিদটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে।
স্থানীয় প্রবীণদের মতে, এই মসজিদটি চন্দ্রদীপের প্রাথমিক মুসলিম শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের মূল ভবনটি বর্গাকার, যার আয়তন ৩৬১ ফুট (৩৩.৫ বর্গমিটার) এবং উচ্চতা ৫ বর্গমিটার। মসজিদ থেকে কয়েক মিটার দূরে ৪.৯ মিটার বাই ৩.৪ মিটার পরিমাপের একটি বসার ঘর রয়েছে।
এই অঞ্চলের একজন প্রবীণ, মুহাম্মদ রুস্তম আলী হাওলদার (১০১ বছর বয়সী) বলেছেন যে ১৫৮৪-১৫৮৫ সালে, চন্দ্রদ্বীপে একটি ভয়াবহ ঝড় ও বন্যা আঘাত হানে, যার ফলে ৪০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২০০,০০০ জন মারা যায়; গুরিন্দা মসজিদটি এই দুর্যোগের অনেক বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।
উল্লেখ্য, গোলচিপা জেলা পরিষদের সদস্য মাহমুদ আল-হাসান ঘোষণা করেছেন যে ইসলামী স্থাপত্যের এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি পুনরুদ্ধারের জন্য শীঘ্রই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এটি লক্ষণীয় যে ইসলামের আবির্ভাবের আগে, ভারতবর্ষের বাংলা আরব ও পারস্যবাসীদের চীনে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ ছিল। এই সংযোগের ফলে এই ভূখণ্ডের মানুষ ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিল। যদিও বাংলায় শিয়া ধর্মের আগমন সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খলজির এই অঞ্চল বিজয়ের আগে, শিয়ারা সুফিদের ছদ্মবেশে এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল।
►মসজিদটির নির্মাণকাল এবং নির্মাতা সম্পর্কে অসংখ্য স্থানীয় আখ্যান রয়েছে।
