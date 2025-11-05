  1. Home
ইসরায়েলি সরকার গাজা থেকে শেষ আমেরিকান-ইসরায়েলি জিম্মির দেহাবশেষ নিয়েছে।

৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১৩:৫১
News ID: 1746877
ইসরায়েলি সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা গাজা উপত্যকায় থাকা শেষ আমেরিকান-ইসরায়েলি দ্বৈত নাগরিকত্বপ্রাপ্ত জিম্মি ইতাই চেনের দেহাবশেষ পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েল ঘোষণা করেছে যে তারা গাজা উপত্যকায় আটক সর্বশেষ দ্বৈত আমেরিকান-ইসরায়েলি জিম্মি ইতাই চেনের দেহাবশেষ পেয়েছে, যা গত অক্টোবরে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে মার্কিন মধ্যস্থতায় কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির অংশ।

ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, চেনের দেহাবশেষ সম্বলিত কফিনটি গাজায় রেড ক্রস কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তারপর জাতীয় ফরেনসিক সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে, গাজায় কেবল আরও সাতজন জিম্মির দেহাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে।

রবিবার হামাস আরও তিনজন জিম্মির মৃতদেহ হস্তান্তরের পর এই হস্তান্তর করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার, হামাস আরও দুই জিম্মি, আমিরাম কুপার (৮৪) এবং সাহার বারুচ (২৫) এর দেহাবশেষ মুক্তি দেয়।

নেতানিয়াহু বলে, "হামাস আমাদের, আমেরিকা এবং বিশ্বকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে" এবং গাজায় তাৎক্ষণিক ও তীব্র আক্রমণের নির্দেশ দেয় যাতে কমপক্ষে ১০৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন, যার মধ্যে কয়েক ডজন শিশুও ছিল, যা যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল।

