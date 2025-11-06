দ্য গার্ডিয়ান: গাজায় নামে যুদ্ধবিরতি হয়েছে; হত্যাকাণ্ড এবং অনাহার অব্যাহত রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সরকার এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক রাতে ১০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যার মধ্যে ৩৫ জন শিশুও ছিল।
হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল একটি ক্যাম্প যেখানে ক্যান্সার রোগীরা আশ্রয় নিচ্ছিলেন।
গার্ডিয়ানের মধ্যপ্রাচ্যের জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা এক প্রতিবেদনে লিখেছে যে বুধবার গাজায় ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ চিত্র দেখে বিশ্ব জেগে উঠেছে, তারা জিজ্ঞাসা করছে: "এটি কি সত্যিই যুদ্ধবিরতি?" তিনি আরও বলেছেন: "চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে গড়ে প্রতিদিন দশজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
যদি এই পরিসংখ্যান অন্য কোথাও ঘটত, তাহলে এটিকে যুদ্ধবিরতি নয়, সক্রিয় যুদ্ধ বলা হত।"
অন্যদিকে, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সতর্ক করে দিয়েছে যে চুক্তির পর আংশিকভাবে ক্রসিং খুলে দেওয়া সত্ত্বেও, গাজা উপত্যকা প্রতিদিন মাত্র ৭৫০ টন খাদ্য পাচ্ছে, যেখানে ন্যূনতম মৌলিক ও অপরিহার্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০০ টন খাদ্য প্রয়োজন। এই ঘাটতি দুই মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে ক্ষুধা এবং তীব্র অপুষ্টির ঝুঁকিতে ফেলেছে।
গার্ডিয়ানের মতে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধ্বংসস্তূপ অপসারণ এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা হাজার হাজার ফিলিস্তিনির মৃতদেহ বের করার জন্য শিল্প যন্ত্রপাতি প্রবেশে বাধা দেওয়া। মানবিক সংস্থাগুলি শীত মৌসুমের আগে তাঁবু এবং অস্থায়ী আশ্রয়ের তীব্র ঘাটতির বিষয়েও সতর্ক করেছে।
প্রতিবেদনে উপসংহার টানা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক বোমা হামলার পর যখন ইসরায়েলি সরকার আবারও "যুদ্ধবিরতিতে ফিরে আসার" কথা বলছে, তখন গাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাদের প্রিয়জনদের মৃতদেহ খুঁজছে, এবং যখন বিশ্ব নীরবতায় ডুবে আছে, তখন নামমাত্র যুদ্ধবিরতি হত্যা ও অবরোধ অব্যাহত রাখার আড়ালে পরিণত হয়েছে।
