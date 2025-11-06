  1. Home
গাজায় আবারও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন

৬ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:১১
গাজায় আবারও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল-মধ্য গাজায় পৃথক ঘটনায় দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাদের দাবি, নিহত ফিলিস্তিনিরা সেনাদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে আসছিলেন, যা তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই তারা “প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা” গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধবিরতির পর অধিকাংশ এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করলেও এখনো কিছু স্থানে ভারী অস্ত্রসহ অবস্থান করছে ইসরায়েলি বাহিনী। এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সীমারেখাকে বলা হচ্ছে ‘হলুদ রেখা’।

সামরিক বাহিনীর দাবি, নিহত ব্যক্তিরা ‘হলুদ রেখা’ অতিক্রম করেছিলেন। এতে সেনারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। অভিযুক্তদের শনাক্ত করার পরপরই গুলি চালানো হয় বলে দাবি করা হয় বিবৃতিতে।

গত ১০ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর এ পর্যন্ত কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি ‘হলুদ রেখার কাছে যাওয়া বা তা অতিক্রমের’ অভিযোগে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। এ রেখা কোথায় অবস্থিত তা স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। কোথাও কোথাও শুধু কাঠের খুঁটি পুঁতে সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন আরেকটি প্রাণঘাতী ঝুঁকি তৈরি করেছে।

