পবিত্র কোম নগরীতে ৬০০ জনেরও বেশি মুমিন নারী পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছেন।

৭ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:২৩
হযরত ফাতিমা মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে পবিত্র কুরআন কেন এবং কীভাবে মুখস্থ করতে হবে সে বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৬৬৫ জন নারী মুখস্থকারী এবং পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে আগ্রহী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে, পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম মুহান্দিসিরি উপস্থিতিতে দুটি অধিবেশনে "কেন এবং কীভাবে কুরআন মুখস্থ করবেন" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সমস্ত দেশের হাফেয নারীরা এবং কুরআন মুখস্থ করতে আগ্রহীদের জন্য এই কুরআন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সরাসরি এবং ভার্চুয়ালভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

আগ্রহী হাফেযরা স্কাই রুম এবং কুরআন ও হাদিস সেন্টার চ্যানেলে ভার্চুয়াল সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল এবং অনলাইনে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কোর্সটি মুখস্থকারীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এবং মোট ৬৬৫ জন কোরআনের হাফেয নারী এবং মুখস্থ করতে আগ্রহী (২২০ জন সরাসরিভাবে এবং ৪৩৬ জন ভার্চুয়ালি) দুটি সেশনে কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কর্মশালার শেষে, সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীরা শহীদ হজ্ব রামাযানের কবর যিয়ারত করেন এবং ১২ দিনের পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধের শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

