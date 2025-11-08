কোন মুসলিম দেশেরই ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার আয়াজ সাদিকের আমন্ত্রণে পাকিস্তান ভ্রমণকারী ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ ৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইসলামাবাদে ইরানি দূতাবাসে পাকিস্তানের ধর্মীয় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিজাতদের সাথে সাক্ষাত করেন।
ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকারের আমন্ত্রণে এই দেশে সফর করছেন।
এই সফরের সময় তিনি জাতীয় পরিষদের স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী এবং আরও কিছু পাকিস্তানি কর্মকর্তার সাথে দেখা ও আলোচনা করবেন।
এই সভার শুরুতে, পাকিস্তানের ধর্মীয় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অভিজাত ব্যক্তিরা দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি, ফিলিস্তিনি সমস্যা এবং ইসলামী বিশ্বের ঐক্য, বিশেষ করে এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলির উপর ইসলামী বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য
সংসদের স্পিকার বলেন: "আমেরিকা ইসলামী উম্মাহকে দুই দিকে দাঁড় করাচ্ছে। এক পক্ষ যাদের আক্রমণ করা উচিত এবং দখল করা উচিত, এবং অন্য পক্ষ যাদের ইব্রাহিমের শান্তি গ্রহণ করা উচিত এবং ইহুদিবাদী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। কোনও মুসলিম দেশেরই ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
কালিবাফ বলেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমস্ত অহংকারী শক্তি ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করে এবং ১২ দিনের যুদ্ধের সময়, আমি ইরানি জনগণ এবং তরুণদের কাছে ঘোষণা করেছিলাম যে, যদি ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা একা থাকে এবং আমেরিকান সমর্থন ছাড়া থাকে, তাহলে ৭ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের চরম পরাজয় ঘটবে এবং এটি প্রমাণিত হয়েছে।"
তিনি আরও বলেন: "আমরা সর্বদা ইমাম খোমেনী, বিপ্লব এবং পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং আহলে বাইত (আ.)-এর নির্দেশের ভিত্তি থেকে শিখেছি যে আমাদের অবশ্যই জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।"
মুসলমানদের অবশ্যই স্বাধীন এবং শক্তিশালী দেশ হতে হবে এবং জ্ঞান ও অগ্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে হবে, বিশেষ করে আজকের যুগে, যা উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির যুগ। আমাদের অবশ্যই সুযোগগুলি কাজে লাগাতে হবে এবং গত কয়েক শতাব্দীর পশ্চাদপদতা পূরণ করতে হবে।
