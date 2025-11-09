স্পেনের আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের একটি বিশেষ কবরস্থান বরাদ্দের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আন্দালুসিয়ার সুপ্রিম কোর্ট আলজেসিরাসের পৌর কবরস্থানে মুসলমানদের দাফনের জন্য একটি বিশেষ স্থান বরাদ্দের জন্য ইসলামী সম্প্রদায় "আল-রহমত"-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।
মামলা চলাকালীন আলজেসিরাস পৌরসভা যুক্তি দিয়েছিল যে বোটাফোগোস কবরস্থানে একটি বিশাল এলাকা রয়েছে যেখানে সকল ধর্মের লোকদের সমাহিত করা যেতে পারে।
তবে, ইসলামী সম্প্রদায় এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে তাদের ধর্মীয় মান পূরণ করে এমন কোনও স্থান নেই এবং এর জন্য কোনও প্রশাসনিক পদ্ধতি নেই, যার ফলে তারা আদালতে যেতে বাধ্য হয়েছে।
ইসলামী সম্প্রদায় জোর দিয়ে বলে যে তাদের অনুরোধ পূরণে কোনও স্বাস্থ্য বা পরিবেশগত বাধা নেই এবং তারা বিশ্বাস করে যে বিরোধিতা কেবল "রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব" এর কারণে, প্রযুক্তিগত কারণে নয়।
সম্প্রদায়টি আরও জানিয়েছে যে স্পেনের আন্দালুসিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সুপ্রিম কোর্টের রায় শুধুমাত্র পদ্ধতিগত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে ছিল, তাদের অনুরোধের আইনি বৈধতার সারবস্তুর উপর নয়, এবং তারা স্প্যানিশ সুপ্রিম কোর্টে এই রায় অনুসরণ করার কথা বিবেচনা করবে।
মোহাম্মদ আল-কাম্মাস আল-মাকাদেম এই বলে শেষ করেন: "আমরা চাই আলজেসিরাসের মুসলমানরা তাদের প্রিয়জনদের তাদের বিশ্বাস অনুসারে একই পৌর কবরস্থানে বিদায় জানাতে এবং দাফন করতে সক্ষম হোক যা সকল নাগরিকের অধিকারভুক্ত।"
