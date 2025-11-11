ম্যাকাবির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে ফিলিস্তিনি সমর্থকদের ব্যাপক বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে এক হাজারেরও বেশি মানুষ খেলা বাতিল এবং শাসনব্যবস্থার নিষেধাজ্ঞার দাবি জানায়।
অ্যাস্টন ভিলা এবং ম্যাকাবি তেল আবিবের মধ্যে ইউরোপা লিগের ম্যাচের আগে "আইডিএফের মৃত্যু হোক" স্লোগান দেয়, দখলদার শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যার নিন্দা করে।
যে রাতে গাজার জনগণের সমর্থনে ইরানের পতাকাও উত্তোলন করা হয়েছিল, সেই রাতে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে এক হাজারেরও বেশি মানুষ খেলা বাতিল এবং শাসনব্যবস্থার নিষেধাজ্ঞার দাবি জানায়, "আইডিএফের মৃত্যু হোক" স্লোগান দেয়।
বার্মিংহামের ভিলা পার্কের বাইরে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি সমর্থক জড়ো হয়ে ইউরোপা লিগের অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচে ইসরায়েলি ক্লাব ম্যাকাবি তেল আবিবের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।
বিক্ষোভকারীরা খেলা বাতিল, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলি দলগুলোর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার এবং গাজায় ইসরায়েলের অপরাধের "ক্রীড়ায় সাদা দাগ" বন্ধ করার দাবি জানায়।
তারা "ইসরায়েল বর্জন করুন" এর মতো প্ল্যাকার্ড এবং "ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মৃত্যু হোক" এবং "নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে" এর মতো স্লোগান দিয়ে ইহুদিবাদী সরকারের নীতির নিন্দা জানায়।
